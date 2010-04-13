Украинцы победили на ЧМ по спортивным бальным танцам

С 5 по 11 апреля 2010 года в городе Блэкпул (Англия) прошел юниорский Открытый чемпионат мира по бальным танцам. Украинская пара ювеналов из Донецка Егор Макаренко и Полина Поштук завоевали 4 золотых медали. Из них 3 золота в индивидуальном зачете и одно в командном, передает «Корреспондент». Первая пятерка сборных команд стран участниц выглядит так: 1. Украина 2. Великобритания 3. Япония 4. Исландия 5. США Танцевальный фестиваль в Блэкпуле считается самым престижным и известным ежегодным конкурсом по спортивным бальным танцам. Он проводится в английском приморском городке Блэкпуле начиная с 1920 года.