«Макларен» прекратил работу над подвеской

Технический директор «Макларена» Падди Лоу заявил, что команда прекратила работу над новым вариантом подвески в связи с решением ФИА запретить любые системы, регулирующие дорожный просвет во время Гран-при «Формулы-1». «В последние несколько месяцев появилось много различных интерпретаций регламента, касающегося подвески. Мы полагали, что подобный подход не соответствовал исторически сложившейся традиции, и соответственно реагировали на происходящее. Теперь ФИА прояснила ситуацию, и «Макларен» также реагирует на это. Мы работали над новой системой, но теперь эти работы остановлены. Мы не знаем, чем занимаются конкуренты, есть ли у кого-то из них запрещенные системы. У нас сложилось впечатление, что некоторые из них дальше продвинулись в разработке новой подвески, но ничего точного сказать не могу», – цитирует Лоу Autosport.