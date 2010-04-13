Лидер «Барселоны» не сыграет против «Интера»

Ведущий полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пропустит оба полуфинальных матча Лиги чемпионов против миланского «Интера», которые состоятся 20 и 28 апреля. Во вторник, 13 апреля, Иньеста получил травму мышцы правого бедра на тренировке и выбыл из строя примерно на месяц, сообщает Associated Press. Из-за такой же травмы игрок пропустил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (2:2). На прошлой неделе он принял участие в ответной игре с «Арсеналом» (4:1), а также в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:0). Теперь же Иньеста не выйдет на поле не только в игре с «Интером», но и пропустит несколько матчей национального первенства. Первая игра между «Интером» и «Барселоной» состоится 20 апреля в Италии, а ответная - 28 апреля в Испании. В другом полуфинале встретятся «Бавария» и «Лион», который проведут свои игры 21 и 27 апреля. Финал Лиги чемпионов - 2009/10 состоится 22 мая в Мадриде. «Лента.ru»