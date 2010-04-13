Феофанова: Исинбаева немного устала

Двукратный призер Олимпийских игр Светлана Феофанова рассказала о выступлении на чемпионате мира в залах и о возможных причинах неудач Елены Исинбаевой. О серебре чемпионата мира в залах-2010: «То, что это не был сюрприз, это точно. Мы планировали даже повыше прыгнуть. Все было реально. Для этого не хватило соревновательной практики. Я действительно уже шесть лет зимой не прыгала так высоко. На чемпионате России в этом году взяла 4.75, а потом просто отказалась от дальнейших попыток. Но все это не важно, главное, что я сумела показать лучшее на главном старте, завоевала серебро. Удовлетворение было бы глубоким, если бы я выиграла. Результат показала бы метров пять». О Елене Исинбаевой: «У меня такое чувство, что Лена немного устала. У нее каждый год карусель «зима-лето». Выступать так много лет подряд очень сложно. А ведь есть немало спортсменов, которые жертвуют зимним сезоном, полноценно восстанавливаются и спокойно готовятся к лету. Но, мне кажется, что это вопрос личный, отчасти в этом кроется психологическая проблема, она не может себе позволить что-то пропускать. Возможно, причина и в не очень щадящем графике жизни, в котором, кроме тренировок и соревнований, есть еще много других дел: контрактные и рекламные обязательства, поездки, встречи с людьми», – рассказала Феованова в интервью Rusathletics.