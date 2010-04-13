Штеффен Хаусвальд, супруг двукратного призера Олимпийских игр Симоне Хаусвальд, возглавил сборную Швейцарии по биатлону. Он сменил на этом посту Манфреда Гейера. Хаусвальд приступит к своим обязанностям в середине мая, когда спортсмены вернутся из отпуска. «Я с оптимизмом жду работы со сборной Швейцарии, для меня это будет вызов», – приводит слова Хаусвальд Biathlon-Online. Самым известными воспитанниками Хаусвальд являются Катрин Хитцер, Симон Шемп, Бенедикт Долль и его супруга. В 2008 года он был признан тренером года в Германии. sports.ru