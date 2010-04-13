Валенсия примет финал Кубка Испании

Испанская федерация футбола наконец определилась с местом проведения финального матча Кубка короля. «Севилья» и «Атлетико» сыграют на стадионе «Месталья», где свои домашние матчи проводит «Валенсия». Поединок состоится 13 или 19 мая в зависимости от того, выйдет ли мадридский клуб в финал Лиги Европы. Напомним, что за путевку туда подопечные Кике Санчеса Флореса поспорят с «Ливерпулем». Отметим, что к помощи футбольных чиновников пришлось прибегнуть после того, как клубы не смогли договориться между собой. В итоге выбирали между «Местальей» и «Ноу камп» в Барселоне, причем за проведение матча в Валенсии выступала «Севилья». Turnir.com.ua со ссылкой на as.com