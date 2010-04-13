Ван Перси возвращается на поле

Нападающий «Арсенала» Робин ван Перси в среду в матче против «Тоттенхэма» может вернуться на поле после пятимесячного отсутствия. Голландец травмировал связки лодыжки в ноябре, а на прошлой неделе вернулся к полноценным тренировкам. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сегодня заявил, что ван Перси будет включен в число запасных на матч со «шпорами». «Пока ван Перси провел недостаточное количество тренировок, но если я включаю игрока в заявку на матч – это значит, что он здоров, - сказал Венгер. - Всегда есть некий риск, когда принимаешь такое решение, но в данном случае мы были осторожны». Turnir.com.ua со ссылкой на as.com