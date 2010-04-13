Клийстерс, Энен, Викмайер примут учатсие в матче Кубка Федерации против Эстони

Все сильнейшие теннисистки Бельгии: Ким Клийстерс, Жюстин Энен и Янина Викмайер, – сыграют матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Эстонии, который 24-25 апреля пройдет в Хассельте, передает официальный сайт соревнований. Также в бельгийской команде заявлена Кирстен Флипкенс. Отметим, экс-первые ракетки Клийстерс и Энен не выступали за национальную сборную порядка трех лет, и их недавнее решение сыграть в Кубке Федерации вызвало резкое недовольство отца Янины Викмайер, принесшей Бельгии победу в предыдущем матче. sports.ru