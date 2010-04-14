Харьковский «Металлист» могут исключить из Премьер-лиги

Комитет по этике ФФУ на заседании во вторник пришел к выводу, что матч 24-го тура чемпионата Украины сезона 2007/2008 «Металлист» - «Карпаты» (4:0) — договорной. Представители комитета обратились в КДК с просьбой наказать клубы. Как стало известно Чемпионат.ру, больше всего в этой истории может пострадать харьковская команда, так как должностное лицо харьковчан участвовало в подкупе игроков соперника. Судя по всему, «Металлисту» грозит исключение из Премьер-лиги. Turnir.com.ua со ссылкой на championat.ru