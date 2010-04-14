Л/атлетика. Сборная ЮАР может пропустить чемпионат Африки

Организаторы чемпионата Африки сообщили, что Федерация легкой атлетики ЮАР (ASA) пропустила крайний срок регистрации команды, и теперь сборная ЮАР может пропустить соревнования в июле. Во вторник генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Кении Дэвид Окейо заявил, что пока не получил предварительной заявки из Федерации легкой атлетики ЮАР. Он был вынужден продлить срок приема заявок с 31 марта до конца апреля. После обвинений в финансовых махинациях и историей с Кастер Семеней руководством в Федерации легкой атлетики ЮАР занимается временные менеджеры, сообщает The Canadian Press.