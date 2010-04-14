Кузьмина стала почетным гражданином города Банска-Бистрица

Олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина стала почетным гражданином словацкого города Банска-Бистрица. На торжественной церемонии присутствовал мэр города Иван Сактор. «Это большая честь для меня. Я рада, что оценили мои спортивные достижения. Горжусь, что являюсь гражданкой Словакии», – заявила Кузьмина. Также за успешное выступление на Олимпиаде-2010 спортсменка получила автомобиль «Skoda Octavia». Ассоциация биатлона Словакии перечислила на счет Кузьминой 11000 евро, сообщает SITA. На Олимпийских играх в Ванкувере Кузьмина одержала победу в спринте, а также финишировала второй в пасьюте.