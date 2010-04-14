Федерер, Клийстерс и Серена Уильямс попали в список самых влиятельных людей

Первые ракетки мира швейцарец Роджер Федерер и Серена Уильямс, а также победительница US Open-2009 бельгийка Ким Клийстерс вошли в предварительный список самых влиятельных людей мира по версии журнала TIME. Из списка, в котором фигурирует 201 человек, включая Барака Обаму, Николя Саркози, Уго Чавеса, главу компании Apple Стива Джобса, сценариста сериала Lost Джей Джей Абрамса и главного редактора американского Vogue Анну Винтур, пользователям сайта предлагается выбрать 100 лидеров мирового общественного мнения. Из спортсменов в список TIME вошли горнолыжница Линдсей Вонн, гольфист Тайгер Вудс и футболисты Кака, Дидье Дрогба, Тьерри Анри и Криштиану Роналду. sports.ru