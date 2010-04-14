Валуев начал переговоры о претендентском бое

Промоутеры российского боксера-тяжеловеса Николая Валуева и кубинца Одланьера Солиса начали переговоры о проведении боя. Об этом сообщает интернет-издание FanHouse.com. Если стороны договорятся об организации поединка, его победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет), который принадлежит украинцу Виталию Кличко. По решению WBC, промоутеры боксеров в срок до 30 апреля 2010 года могут договориться об условиях проведения поединка в двустороннем порядке. Если договоренности достичь не удастся,WBC назначит торги на право организации боя. 29-летний Солис, ставший в 2004 году чемпионом Олимпийских игр в Афинах, в 16 боях на профессиональном ринге одержал 16 побед. Свой последний поединок кубинец провел в марте 2010 года с 35-летним Карлом Дэвисом Драммондом из Коста-Рики. Солис победил нокаутом в третьем раунде. 36-летний Валуев за свою карьеру одержал 50 побед (34 - нокаутом) и потерпел два поражения. В ноябре 2009 года россиянин проиграл британскому боксеру Дэвиду Хэю и уступил ему титул чемпиона мира WBA (Всемирная боксерская ассоциация). lenta.ru