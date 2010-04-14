IBF ожидает от Владимира Кличко встречи с Поветкиным

Руководство Международной боксерской федерации (IBF) пока не получало никаких уведомлений от чемпиона IBF в супертяжелом весе Владимира Кличко о том, что он хочет провести объединительный поединок против обладателя титула WBA британца Дэвида Хэя. Как рассказал один из руководителей федерации Линдсей Таккер в интервью Sportbox.ru, в данный момент они ожидают от чемпиона проведения обязательной защиты титула против Александра Поветкина. «Все, что мне известно — команды Кличко и Поветкина в настоящее время ведут переговоры об организации поединка, — сказал Таккер. — О том, что Кличко намерен драться с Дэвидом Хэем, я ничего не знаю. Наша задача состоит в том, чтобы Поветкин встретился с Владимиром: мы слишком долго ждем официальной защиты Кличко нашего пояса. По его инициативе мы не позволили Поветкину разыграть титул временного чемпиона, но при этом Кличко пообещал, что после встречи с Эдди Чемберсом будет драться с Поветкиным. И мы ожидаем, что он поступит именно так». «При определенных обстоятельствах, согласно нашим правилам, чемпион может попросить одноразовое исключение. Однако это еще не значит, что мы гарантированно удовлетворим его просьбу, — отметил Таккер. — Исходя из сложившейся ситуации, ожидаем, что Кличко в следующем бою выйдет на ринг против Поветкина. А если стороны не договорятся до 26 апреля, назначим торги». Между тем, Владимир Кличко в интервью FanHouse.com высказал уверенность в том, что он не рискует своим титулом IBF, желая встретиться с Дэвидом Хэем, и Международная боксерская федерация позволит ему отложить проведение обязательной защиты титула ради объединительного поединка. «У IBF есть правило, которое позволяет мне, как чемпиону, отложить обязательную защиту, если я хочу провести объединительный бой, — сказал Кличко. — Следующая обязательная защита должна быть против Александра Поветкина, и я встречусь с ним, если Дэвид Хэя откажется от боя со мной. Но я знаю, что IBF или любая другая организация согласится на бой с Дэвидом Хэем, если это будет объединение титулов. Я очень долго владею чемпионскими титулами, и сомневаюсь, что какая-либо из организаций (IBF, WBO или IBO) не даст мне провести объединительный поединок против Дэвида Хэя». turnir.com.ua со ссылкой на sportbox.ru