За львовский стадион будет отвечать болгарин

Вчера вице-премьер по Евро-2012 Борис Колесников назвал зарубежных специалистов, которые помогут Украине готовиться к чемпионату Европы. Директором киевского НСК «Олимпийский» назначен португалец Житесс Аркиссандаш. Он строил арену лиссабонской «Бенфики», знаменитый «стадион света» «Эштадиу да Луж» к Евро-2004. Тогда снесли старый стадион и на его месте менее чем за два года возвели пятизвездочную арену, на которой прошел финал континентального первенства. Накануне сообщалось, что правительство готово заменить генподрядчика реконструкции стадиона — компанию «Київміськбуд», если та за два месяца не догонит график. Во Львове генподрядчика уже заменили, а за строительство стадиона там теперь будет отвечать болгарин Крис Мартин, который работал над возведением «Донбасс Арены». Напомним, что львовский объект находится в зоне риска и больше всего тревожит представителей УЕФА. Всего же, по словам Колесникова, в нынешнем году на подготовку инфраструктурных объектов к Евро-2012 Украина потратит 3,3 млрд долларов. sport.segodnya.ua