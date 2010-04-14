Олимпийцы попросили убежища в Ванкувере. Не обошлось без украинцев

Двадцать два человека, которые приехали на Олимпиаду в Ванкувер, попросили убежища, заявляют иммиграционные власти Канады. Их фамилии не называются в целях безопасности и приватности, известно лишь, что эти люди из Украины, России, Грузии, Молдовы, Венгрии, Японии, Монголии, Непала и Ганы. Но всего лишь семеро из них являются членами «олимпийской семьи», то есть из официальных делегаций. Канада у всех приняла заявление на предоставление статуса беженца, кроме японцев. «Получить две заявки от граждан Японии — это смешно. Это же демократическая страна, где соблюдаются права человека», — возмущается канадский министр по делам иммиграции. Как заверили нас в Национальном олимпийском комитете, никто из украинских спортсменов или членов делегации не просил убежища в Канаде. Все вернулись домой. Поэтому, мы можем предположить, что остаться на американском континенте отважился кто-то из болельщиков. Хотя невозвращенцы были в украинской спортивной истории. После Олимпиады-2002 из США в Украину не приехала наша саночница Орислава Чухлиб (на фото). То был дебют для 28-летней львовянки на Играх, где она заняла двадцатое место. Возвращаясь с Олимпиады, во время пересадки в Чикаго наша спортсменка передала свой билет через подругу по команде тренерам и исчезла. Как рассказали нам люди, знающие Чухлиб, оставшись в Штатах, она завершила спортивную карьеру. Училась там, вышла замуж за американца, работала реабилитологом. Сейчас семья живет в своем доме в Солт-Лейк-Сити, а два месяца назад Орислава стала мамой, родила девочку... Тем временем Международная федерация санного спорта запретила проводить мужские соревнования на санной трассе в Ванкувере, где во время Игр погиб грузинский спортсмен Нодар Кумариташвили. Спорт Сегодня