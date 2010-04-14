Винус Уильямс не сыграет против России в Кубке Федерации

Четвертая ракетка мира Винус Уильямс не попадет в предварительный состав сборной США на полуфинальный матч Кубка Федерации со сборной России, который пройдет в американском Бирмингеме, штат Алабама, 24 и 25 апреля. В заявку команды США будут включены Мелани Уден, Лизел Хубер, Бетани Маттек-Сэндс и Кристина Макхейл. Об этом сообщает интернет-издание Tennis.com. Уильямс, которая не участвовала в матчах Кубка Федерации с 2007 года, в настоящее время восстанавливается после травмы ноги, которую спортсменка получила на турнире в Майами. По правилам Международной теннисной федерации (ITF) капитан сборной США Мэри-Джо Фернандес может до 23 апреля произвести два изменения в составе команды, поэтому не исключено, что в окончательную заявку Уильямс попадет. Сборная России также испытывает сложности с составом. Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Вера Звонарева и Елена Дементьева по разным причинам отказались играть в полуфинале Кубка Федерации. В то же время, по данным издания «Спорт-Экспресс», Дементьева может вернуться в сборную. Tennis.com также отмечает, что у капитана сборной России Шамиля Тарпищевавновь возникли трудности с получением американской визы. Аналогичные трудности возникли у Тарпищева в 2007 году перед матчем со сборной США в Вермонте. Тогда капитан российской команды прибыл в США незадолго до начала матча. Lenta.ru