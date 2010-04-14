Мозли: Допинг-тесты USADA очень строгие и агрессивные

Сдав первые допинг-тесты по правилам USADA (Антидопинговое агентсво США), Шейн Мозли поделился впечатлениями. «Требования USADA, которые подразумевают случайные тесты с забором крови, очень строгие и агрессивные, однако проводить их надо. Считаю, что Атлетическая комиссия штата Невада также должна проводить подобные тесты, особенно перед большими боями. Очевидно, что допинг-пробы мочи недостаточно эффективны. Нужно сдавать кровь, чтобы никаких вопросов не оставалось», – говорит Мозли. Мозли сдал на данный момент две пробы крови, а также дважды мочи. «Все было хорошо продуманно и я не испытал какого-то дискомфорта. Представители USADA посетили меня дважды в течение дня, взяв четыре пробы», – говорит боксер. О резутатах тестов пока не сообщается. Также неизвестно, сколько тестов прошел Мэйвезер, сообщает BoxingScene.com.