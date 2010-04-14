Формула-1. Уэббер назвал фаворитов чемпионата 2010 года

Пилот «Red Bul»l Марк Уэббер ожидает, что основная борьба за титул в сезоне-2010 развернется между «Red Bul»l, «Ferrari» и «McLaren». «Думаю, что «Ferrari» и «McLaren» в этом сезоне очень сильны. Очевидно, что включая нас, это и есть три основных претендента на титул. «Mercedes» тоже смотрится неплохо, но эти три команды показывают более уверенный темп». «Нам следует улучшать машину как можно быстрее. Мы проделали отличную работу для устранения проблем, возникавших в прошлые уик-энды. Дух внутри коллектива приподнят, все вместе мы работаем с невероятной отдачей. Мы боремся с сильными командами, но и наша конюшня уникальна. Пока что чемпионат для нас складывался не очень гладко, но мы смогли продемонстрировать очень хороший уровень», - цитирует Уэббера Sports.ru со ссылкой на «ESPN-F1». Напомним, Гран-при Китая состоится в ближайший уик-энд в Шанхае. Главным фаворитом гонки букмекеры называют немца Себастьяна Феттеля.