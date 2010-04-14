Жирков удостоился похвалы капитана «Челси»

Капитан лондонского «Челси» Джон Терри похвалил российского игрока команды Юрия Жиркова после победы над «Болтоном» (1:0) в матче чемпионата Англии. Терри назвал игру россиянина великолепной, добавив, что Жиркову удалось заменить левого крайнего защитника Эшли Коула, не играющего из-за травмы, сообщает интернет-издание Goal.com. По словам капитана «Челси», его команда сильна именно тем, что в ней есть такие игроки, как Жирков. Терри считает, что россиянин играет важную роль в «Челси». Кроме того, Терри отметил, что в последнее время Жирков стал значительно лучше говорить по-английски. В матче с «Болтоном» футболист сборной России отыграл все 90 минут. Сайт популярного телеканала Sky Sports признал его лучшим игроком встречи, передает «Лента.ru». По ходу игры Жирков получил травму, он и футболист «Болтона» Кевин Дэвис столкнулись головами. Россиянину наложили повязку, и он вернулся в игру. После победы над «Болтоном» «Челси» закрепился на первом месте в турнирной таблице премьер-лиги. За четыре тура до конца чемпионата идущий на второй позиции «Манчестер Юнайтед» отстает от лидера на четыре очка.