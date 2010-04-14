Месси надеется, что Фабрегас вернется в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас однажды вернётся в каталонский клуб. «У Фабрегаса в сердце есть место для «Арсенала», но в его крови – «Барселона». Он захочет выигрывать самые престижные трофеи, и я думаю, что он это будет делать в «Барселоне». Не знаю, когда точно это произойдёт, но я рассчитываю, что однажды он снова станет моим одноклубником. Уверен, что отношения между Арсеном Венгером и Сеском - как у отца с сыном, и я знаю, что у Фабрегаса особые взаимоотношения с болельщиками «Арсенала». Когда ты растёшь в клубе, то он для тебя становится чем-то большим, чем просто клуб. Тренеры, игроки, работники команды - они для тебя как семья. Но Барселона - родной город Сеска. Здесь его команда и его семья. В мире есть лишь несколько футболистов, способных усилить нынешний состав нашей команды, Фабрегас - один из них», - сказал Месси в интервью Daily Express, передает Чемпионат.ру.