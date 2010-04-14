Валуев: Хочу выразить соболезнования всему польскому народу…

Экс-чемпион WBA в супертяжелом весе Николай Валуев выразил свои соболезнования в связи с трагической гибелью президента Польши Леха Качиньского и его супруги, других польских граждан, погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года. «10 апреля произошла страшная трагедия, как для польского, так и для российского народов. В эти дни мы скорбим вместе с Польшей. Хочется выразить искренние соболезнования и слова поддержки всему польскому народу, родным и близким погибших на борту самолета, потерпевшего катастрофу под Смоленском», - написал Валуев на своем официальном сайте, передает Чемпионат.ру. Напомним, правительственный самолет Польши ТУ-154 разбился 10 апреля, под Смоленском. Среди пассажиров был президент Польши Лех Качиньский с супругой. Всего на борту находились 96 человек - члены польской делегации, которые летели в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях. Никто из них не выжил.