Аршавин сообщил, когда вернется на поле

Полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что в апреле вернется на поле. «Как идет процесс восстановления? По плану. Скоро я должен выйти на поле, это случится в апреле, – цитирует Аршавина его официальный сайт, передает «Газета.Ru». – Особый ли сегодня день в связи с дерби с «Тоттенхэмом»? Да, но я не могу ощутить ажиотаж, который, наверное, испытывает моя команда перед игрой. На вопрос, что думает о предстоящем матче российский форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко, Аршавин ответил: «Не знаю, мы с ним не общались перед игрой».