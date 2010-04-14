За оскорбление судей дисквалифицировали… отца боксера

Сиро Камеда, отец японского боксера Коки Камеды, получил 90-дневную дисквалификацию за оскорбление судей, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. Камеда-старший оскорбил арбитров, которые судили бой его сына с Понгсаклеком Вонджонгкамом из Таиланда. Этот поединок состоялся 27 марта в Токио и завершился победой Вонджонгкама по очкам. В том бою Коки Камеда, выступающий в весовой категории до 50,8 килограмма, защищал титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет). Один из судей поставил ничейные очки (114:114), а двое других отдали победу Вонджонгкаму (116:112 и 115:112). Сразу после того, как было объявлено о победе таиландского боксера, отец Камеды стал выкрикивать оскорбления в адрес судей. Решение о дисквалификации принял WBC. Наказание считается вступившим в силу 28 марта. Сиро Камеде, который выполняет функции одного из секундантов своего сына, запрещено посещать любые боксерские бои. Поражение от Вонджонгкама стало для 23-летнего Коки Камеды первым на профессиональном ринге. До этого он одержал 22 победы в 22 поединках (14 из них - нокаутом). У Коки Камеды есть 21-летний брат Даики, который также выступает в категории до 50,8 килограмма и владеет титулом чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация).