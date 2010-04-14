Формула-1. Масса высказал свои опасения

Гонщик «Феррари» Фелипе Масса признался, что использование «Маклареном» специального воздуховода, позволяющего увеличить скорость на прямых, способно серьёзно осложнить жизнь соперникам на Гран-при Китая в Шанхае. «Тут хороший автодром. Есть невероятно длинная прямая перед узким поворотом, что даёт хорошую возможность для обгона. Однако в этом году нам нужно быть осторожными, ведь мы видели, насколько велика максимальная скорость «Макларена». Так что в случае острой борьбы с ними нам нужно быть готовыми к упорной обороне», — отметил Масса. Напомним, что гонщик «Макларена» Льюис Хэмилтон ждёт от своей команды хорошего выступления на Гран-при Китая. «На этом автодроме обгоны возможны, особенно в конце длинной задней прямой, так что я вполне уверен, что у нас будет ещё один уик-энд, где мы будем конкурентоспособны», — приводит слова Хэмилтона Чемпионат.ру со ссылкой на Autosport.