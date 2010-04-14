«Реал» и «МЮ» вступают в борьбу за игрока сборной Испании

Мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Валенсии» и сборной Испании по футболу Давида Сильву. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на IMScouting. «Реал» намерен предложить за игрока 25 миллионов евро и завершить сделку по переходу Сильвы до чемпионата мира 2010 года, во время которого цена игрока может вырасти. По данным испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес планирует по окончании сезона-2009/10 потратить крупные суммы на покупку новых игроков, и одним из новичков может стать именно Сильва. Ранее стало известно об интересе к полузащитнику со стороны «МЮ». Главный тренер английского клуба сэр Алекс Фергюсон рассматривает испанца в качестве замены ветерану команды Райану Гиггзу. В сезоне-2009/10 Сильва провел за «Валенсию» 33 матча, в которых он забил шесть голов и отдал девять результативных передач.