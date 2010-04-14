Ярославский: «Металлист» исключат из чемпионата? Это чистая «утка».

Президент «Металлиста» Александр Ярославский опроверг информацию о том, что харьковский клуб может быть исключен из чемпионата Украины за якобы договорной матч с львовскими «Карпатами» в сезоне 2007/2008. «Договорные матч? Нас могут исключить из чемпионата? Это чистая «утка». Прокуратура рассмотрит дело, передаст ее куда следует», - заявил президент харьковского клуба, передает «Газета.UA». Также Ярославский отметил, что не задумывался над тем, может ли возможное исключение «Металлиста» из чемпионата быть связано с его критикой в адрес президента ФФУ Григория Суркиса. На вопрос, не исключает ли Ярославский того, что Суркис будет с ним договариваться: он прекращает критиковать президента ФФУ, а федерация не дает ход делу, президент харьковского клуба ответил, что не торгуется «Металлистом». Также Ярославский опроверг информацию о том, что игроки «Карпат» якобы получили от его клуба по 10 тысяч евро за сдачу матча, и подтвердил, что не сомневается в порядочности своих сотрудников, которые не могли этого сделать за его спиной. Напомним, что Комитет по этике ФФУ пришел к выводу, что матч 24-го тура чемпионата Украины сезона 2007/2008 «Металлист» - «Карпаты» (4:0) был договорным, за что харьковский клуб может быть исключен из Премьер-лиги.