«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в чемпионате Испании

Лидер чемпионата Испании по футболу «Барселона» увеличила отрыв от идущего на втором месте мадридского «Реала». В ночь на 15 апреля «Барселона» в матче 32-го тура победила на своем поле «Депортиво» (3:0). Команда опережает «Реал» на шесть очков, но мадридцы провели на одну игру меньше, сообщает Associated Press. В матче «Барселона» - «Депортиво» голы в составе хозяев забили Боян Кркич, Педро Родригес и Яя Туре. В составе победителей на поле не вышли несколько игроков основного состава - Карлес Пуйоль, Эрик Абидаль и Андрес Иньеста. В 32-х матчах «Барселона» набрала 83 очка. У «Реала» после 31-й игры 77 очков, а свой матч 32-го тура мадридцы проведут вечером 15 апреля на выезде против «Альмерии». Всего в чемпионате Испании команды сыграют по 38 матчей. «Лента.ru»