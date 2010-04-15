Мирон Маркевич не будет тренировать сборную Украины?

Главную команду страны к Евро-2012 будет готовить Юрий Калитвинцев, или третий человек, сообщает «Наш век». Роман Мирона Маркевича, согласившегося совмещать работу в харьковском «Металлисте» с подготовкой сборной Украины к Евро-2012, с футбольной федерацией не сложился. Хотя уважаемый специалист в данной ситуации выглядит скорее как потерпевшая сторона, ведь, согласитесь – домашний чемпионат Европы – это то предложение, от которого невозможно отказаться, но… Еще несколько дней назад владелец харьковского клуба Александр Ярославский сообщил сенсационную новость: оказывается, Мирон Маркевич до сих пор не подписал контракт с футбольной федерацией, официальная причина «промедления» - пункт в нем, согласно которому, сборная Украины обязана выиграть Евро-2012. Был ли такой пункт в так и не подписанном контракте, или нет – сегодня уже не суть важно, ибо ясно одно – после новой войны, вспыхнувшей между Григорием Суркисом и его оппонентами, в лагере которых оказался и недавний партнер по Евро-2012 – Александр Ярославский – все мосты уже сожжены, и Мирон Маркевич не будет работать в сборной Украине, хотя бы – по «этическим соображениям». Анализировать суть разборок «киевских» и «донецких», к которым теперь присоединились еще и «харьковские», мы не будем, ибо убеждены, что сегодня есть одна цель – Евро-2012, и она оправдывает все средства, даже примирение самых непримиримых оппонентов, пускай и будет оно лишь на публике. А вот кто будет готовить к Евро-2012 сборную Украины – остается вопросом. Как сообщил изданию «Наш Век» источник в ФФУ, Мирона Маркевича в главной команде страны таки не будет. - Изначально планировалось, что Юрий Калитвинцев, назначенный помощником Мирона Маркевича, будет таким себе противовесом Григория Суркиса, его человеком в команде. После последних взаимных перепалок с Александром Ярославским ни о какой работе Мирона Маркевича в сборной Украины не может быть и речи, - сказал наш источник. Будет ли номинально главным тренером сборной Юрий Калитвинцев, или же будет привлечена «третья сторона» - пока неизвестно.