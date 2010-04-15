Стюарт: Поветкин не будет драться с Кличко

Тренер чемпиона мира IBF и WBO в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Эммануэль Стюард, считает, что бой между его подопечным и обязательным претендентом на титул IBF Александром Поветкиным не состоится. «Поветкин не будет драться с Владимиром, а будет искать оправдание, чтобы избежать этого боя, — сказал Стюард. К примеру, в поединке против Чемберса Поветкин победил только потому, что в последних раундах нанес больше ударов, а не потому, что был лучше. Думаю, что Чемберс намного лучше Поветкина. Вы посмотрели видео последнего боя Поветкина против мексиканца Хавьера Моры? Нет, и не собираюсь его смотреть. А зачем? Поветкин снова побил мешок. Помяните мое слово, он никогда не выйдет на ринг против Владимира». Исходя из слов наставника Кличко, напрашивается вывод, что команда украинца не настроена на бой с Поветкиным, несмотря на то, что федерация обязала боксеров договориться до 26 апреля. Правда, в правилах IBF есть лазейка, позволяющая украинцу на данном этапе избежать поединка с Русским Витязем. Напомним, на днях Кличко-младший выпустил видеообращение к чемпиону WBA Дэвиду Хэю, в котором бросил вызов британцу. При этом, промоутерская компания Поветкина Sauerland Event владеет правами на ближайшие бои Хэя, что может повлиять на расклад в треугольнике Кличко-Поветкин-Хэй. В данной связи, представитель IBF Линдси Таккер сообщил Sportbox.ru, что федерация может и не удовлетворить просьбу Кличко-младшего о переносе обязательной защиты титула, поскольку перед последним своим боем с Чемберсом он «торжественно поклялся», что следующим его поединком станет обязательная защита пояса IBF протии Поветкина. Взамен на это федерация согласилась тогда не разыгрывать вакантный пояс с участием Русского Витязя. Turnir.com.ua со ссылкой на news.sportbox.ru