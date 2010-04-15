Валуев: Был поражен масштабами олимпийских новостроек

В ближайшее время в Сочи может появиться школа бокса Николая Валуева. С предложением об этом первый российский чемпион мира в супертяжелом весе обратился к мэру города Сочи Анатолию Пахомову. При личной встрече Анатолий Пахомов рассказал Валуеву о подготовке города Сочи к зимним Олимпийским играм 2014 года. «Признаюсь, был поражен масштабами олимпийских новостроек. Уверен, что вскоре в Сочи кроме курорта будет создан настоящий спортивный центр. Подготовка к предстоящим зимним Олимпийским играм 2014 года позволит создать здесь первоклассную базу для тренировок спортсменов. Не нужно будет ездить за границу, можно будет готовиться к состязаниям и дома. Уверен, что все это наверняка поможет нашим спортсменом достойно выступить на зимних Олимпийских играх в Сочи и завоевать много золотых медалей для нашей страны», – цитирует Валуева официальный сайт спортсмена.