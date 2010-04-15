Кличко: Я буду бить Хэя все 12 раундов, а потом нокаутирую

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и IBO Владимир Кличко подтвердил Fightnews, что хочет провести поединок с чемпионом по версии WBA Дэвидом Хэем. «Я хочу уничтожить Хэя на ринге, – заявил Кличко. – Я хочу наказать его во время поединка. Я буду бить Хэя все 12 раундов, а потом нокаутирую. Хотя если у меня будет возможность нокаутировать его раньше, то я сделаю это». «Нет сомнений, что он избегал боя со мной. В начале, за две недели до назначенного боя, он заявил, что у него травма спины и просил отложить бой на две недели. Затем еще на четыре, потом на шесть. От боя с Виталием он отказался якобы из-за плохого контракта. Этому человеку нельзя доверять. Он лжец», – продолжил боксер. Также Кличко высказал свое мнение о бое с обязательным претендентом по версии IBF Александром Поветкиным. «Если не получится встретиться с Хэем, то я буду драться с Поветкиным. Но тут есть одна проблема – Поветкин не готов. Об этом говорит его тренер. Мы могли встретиться еще два года назад, но он был не готов. Сейчас он снова не готов? Сколько же времени ему надо?», – сказал Кличко.