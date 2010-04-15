Футбол. Россия ведет переговоры с экс-наставником сборной Италии

Представители Российского футбольного союза (РФС) провели переговоры с бывшим главным тренером сборной Италии Роберто Донадони, который рассматривается в качестве кандидата на пост нового наставника российской сборной. Информация о переговорах поступила из окружения самого Донадони, пишет издание «Спорт Экспресс». Итальянский наставник дал понять, что готов возглавить сборную России. По данным «Спорт-Экспресса», главным кандидатом на пост нового тренера остается голландец Дик Адвокат. Однако ранее газете стало известно, что еще одним претендентом на эту должность является «известный итальянский специалист не из категории ветеранов». Им оказался Донадони. 46-летний итальянец тренировал свою национальную сборную с 2006 по 2008 год. Донадони вывел итальянцев в финальный турнир Евро-2008, где команда вышла из группы, но в 1/4 финала проиграла Испании в серии пенальти. После чемпионата Европы Донадони ушел в отставку. Кроме того, тренер работал в нескольких итальянских клубах, последним из которых стал "Наполи". Из этой команды Донадони был уволен в октябре 2009 года и с тех пор не занимался тренерской деятельностью. В настоящее время главным тренером сборной России является Гуус Хиддинк, контракт которого действует до 15 июля 2010 года. 13 апреля президент РФС Сергей Фурсенко заявил, что сейчас ведутся переговоры о досрочном расторжении договора. Имя нового главного тренера российской команды должно быть объявлено не позднее 17 мая.