Экклстоун: Хотим, чтобы этап Формулы-1 состоялся в Сочи

Босс «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что старается договориться о проведении этапа «Формулы-1» в Сочи, поскольку контракты с несколькими европейскими городами, которые скоро истекают, не будут продлены, информирует «РИА«Новости» со ссылкой на Reuters. Ранее сообщалось, что Экклстоун также пытался вернуть «Королевские гонки» в США - возможно, в Нью-Йорк в 2012 году. «У нас есть два-три города в России, с которыми мы ведем переговоры, - заявил Экклстоун. - Мы хотели бы, чтобы этап «Ф-1» состоялся в Сочи». На данный момент Экклстоун находится в Южной Корее, где продолжается строительство трассы для Гран-при, которое намечено на октябрь. Он опроверг слухи о том, что трасса в провинции Чолла-Намдо не будет готова в срок, заверив, что все работы будут завершены к назначенной дате. «Я абсолютно в этом уверен, никаких сомнений нет», - сказал Экклстоун.