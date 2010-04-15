Титулованные борцы объединились в банду грабителей

Полиция Тель-Авива отчиталась о раскрытии ограбления обменного пункта, во время которого преступники избили насмерть его владельца, сообщает «Гаарец». По подозрению в причастности к ограблению арестованы три выходца из стран бывшего СССР, Сапир Вертон, Сергей Шизнин (в СМИ он также упоминается как Шичанин) и Шалва Зизиашвили, в прошлом профессиональные борцы. Ограбление произошло 17 января. Четверо преступников ворвались в обменный пункт «Alpha Club», расположенный в здании центрального автовокзала Тель-Авива, связали владельца Арье Газита и забрали около 230 тысяч долларов. Затем грабители избили Газита, он скончался спустя 10 дней в больнице. В ходе ограбления преступники также забрали комьютер, где хранились записи с камер видеонаблюдения в обменном пункте. Как отмечает «Лента.ru» со ссылкой на NEWSru.co.il, раскрытием преступления занимался так называем «русский отдел» полиции Тель-Авива, так как вскоре после ограбления было установлено, что преступники владели русским языком. Опознать их удалось благодаря показаниям свидетелей - мужчины владели обменным пунктом в том же здании, где и было совершено ограбление. Также одного из грабителей удалось рассмотреть на камере наружного наблюдения. Преступление было тщательно спланировано - задолго до ограбления злоумышленники изучили схемы завоза наличности и систему охраны обменного пункта. Сперва полиции удалось задержать Вертона и Зизиашвили, так как Шизнин вскоре после преступления уехал на Украину. Обвинение Вертону, Шизнину и Зизиашвили будет предъявлено в пятницу, 16 апреля. Полиция подозревает, что мужчины причастны и к ряду других ограблений, совершенных по похожей схеме, а также к рекетирству. Все подозреваемые в прошлом добились успехов в спорте, один из них является чемпионом Европы, другой побеждал на «Маккабиаде» - израильском аналоге Олимпийских игр.