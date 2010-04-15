Шевченко: «Динамо» не даст «Шахтеру» ни единого шанса

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Шевченко подвёл итоги матча 25-го тура чемпионата Украины против «Оболони» (4:0), в ворота которой он забил два мяча. «Мне больше понравилась игра команды. Создавали много моментов, пытались играть в хороший, комбинационный футбол и поэтому было легко. Что касается голов, то, наверное, второй был более ярким. Было долгое держание мяча, своевременное, правильное движение, у меня получилось хорошее завершение. Я стараюсь в каждой игре. В игре с «Оболонью» чувствовал отлично. Не было болей в спине, поэтому было огромное желание играть. Турнирное положение обязывает нас в каждом матче играть только на победу. Заочная борьба с «Шахтером» продолжается, очень интересно, чем закончится это соперничество. Мы не дадим «Шахтеру» ни единого шанса», - приводит слова Шевченко Террикон.