Игорь Суркис: Пусть обвиняют меня, а команду не трогают

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал высказывания владельца «Металлиста» Александра Ярославского по поводу неравных условий для украинских клубов, пока президентом Федерации футбола страны является Григорий Суркис. «Всегда сложно говорить, когда кричат: «Держи вора!», а человек не смотрит за собой. Я не буду вступать в полемику с Александром Ярославским. С Ахметовым мог бы, потому что он душой и сердцем в футболе практически с того же времени, что и я. У нас разные были отношения - и хорошие, и плохие, но мы всегда находили с ним взаимопонимание. А когда человек говорит сначала одно, а потом одевает другую футболку и уже защищает другие цвета, то мне не понятна такая позиция. То, что произошла ошибка в игре с «Металлистом», для всех понятно, что она была непредвзятой. В футболе бывают разные казусы. Если он ошибся, то должен понести наказание. Но аналогичный момент был в еврокубках в матче «Ливерпуля», и судья, не задумываясь, удалил футболиста. Пусть обвиняют меня, а команду не трогают. Пусть Александр посмотрит на себя со стороны. Иногда полезно и в зеркало посмотреть. Он упрекает и хвалится тем, что много сделал для украинского футбола, но мы это делаем с 1993 года. Когда кто-то собственность делил, мы поднимали наш футбол. Может, мы не имеем стадиона, но мы его построим. А база у нас лучшая на постсоветском просторе, у нас детская школа, у нас есть инфраструктура - всё налажено и всё чётко. Для того чтобы ему конкурировать с «Шахтером» или «Динамо», то надо ещё хорошо поработать на свою команду», - приводит слова Суркиса Террикон.