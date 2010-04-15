Семеня может сама огласить результаты гендерного теста

Менеджер Федерации легкой атлетики ЮАР (ASA) Ричард Стандр заявил, что Кастер Семеня может сама огласить результаты прохождения гендерного теста. На чемпионате мира-2009 в Берлине Семеня выиграла забег на дистанции 800 метров. Перед финалом был проведен гендерный тест бегуньи. Австралийские СМИ утверждают, что Семеня является гермафродитом. «У меня есть подозрения, что Кастер сама расскажет об итогах медицинской проверки. Во всем мире ждут результата этого теста. Думаю, Кастер первая сообщит обо всем прессе», – заявил Стандр. ASA ожидает от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оглашения результатов гендерного теста до начала июня. До этого момента спортсменке запрещено участвовать в соревнованиях, сообщает AP. sports.ru