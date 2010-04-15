«Арсенал» потерял основного защитника

Основной защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Томас Вермален выбыл из строя на срок от двух до трех недель. Бельгиец получил травму в матче чемпионата Англии с «Тоттенхэмом», который «Арсенал» проиграл со счетом 1:2. Вермален покинул поле на 20-й минуте встречи. Об этом сообщает AFP. Ранее из-за травмы до конца сезона-2009/10 выбыл другой центральный защитник «Арсенала» - француз Вильям Галлас. Таким образом, в ближайших матчах в центре обороны лондонцев, скорее всего, будут играть Сол Кэмпбелл и Микаэль Сильвестр. В матче с «Арсеналом» «Тоттенхэм» открыл счет уже на 10-й минуте - отличился Дэнни Роуз. На 47-й минуте Гарет Бэйл удвоил преимущество «Тоттенхэма». Единственный гол «Арсенала» забил на 85-й минуте Никлас Бендтнер. Российский форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте. Уступив «Тоттенхэму», «Арсенал» практически лишился шансов на чемпионский титул. За четыре матча до конца первенства страны «Арсенал» отстает от лидера - лондонского «Челси» - на шесть очков. По словам главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, его команда еще не созрела для победы в чемпионате Англии.