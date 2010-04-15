Адвокат принял предложение возглавить сборную России!

Главный тренер сборной Бельгии по футболу и голландского клуба АЗ (Алкмар) Дик Адвокат принял предложение возглавить национальную команду России. По данным ИТАР-ТАСС, об этом в четверг объявила голландская газета Het Nieuwsblad. Как утверждает издание, вопреки опровержениям самого Адвоката о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС), он серьезно рассматривал предложение возглавить российскую команду. Сейчас ведутся переговоры с Бельгийской ассоциацией футбола о досрочном разрыве контракта, и стороны надеются объявить о подписании соглашения с РФС 17 мая, на конференции этой организации. Как полагает газета, РФС легко договорится о расторжении контракта с бельгийцами, поскольку неустойка будет достаточно приемлемой. Зарплата в сборной Бельгии у Адвоката не очень высокая - 600 тысяч евро за сезон. Сколько будет получать голландец в России, издание не указывает, однако уверяет, что намного больше. Президент РФС Сергей Фурсенко уже работал вместе с Адвокатом - в петербургском «Зените», и, по данным газеты, они остались весьма довольны сотрудничеством. Именно поэтому Фурсенко первым делом обратился к Адвокату, когда стало известно об уходе из сборной России нынешнего наставника, Гуса Хиддинка. Через два дня после возможной презентации Адвоката в роли главного тренера сборной России - 19 мая - команде Бельгии предстоит товарищеский матч с болгарами. Пока остается неясным, выведет ли сборную Бельгии на этот матч Адвокат.