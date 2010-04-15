17-18 апреля состоится международная велогонка «Гран-при Донецка»

В ближайшие выходные 17-18 апреля 2010 года в Донецке пройдет международная велогонка «Гран-при Донецка». Эти соревнования с 2009 года входят в календарь Международного Союза велосипедистов (UCI) и являются визитной карточкой Донецкой области и Украины в европейском велоспорте. Программа соревнований включает две велогонки. 17 апреля - кольцевая гонка с промежуточными финишами по улице Артема (36 кругов от Драмтеатра до бульвара Шевченко). Старт – 13:00, финиш – 14:40. Перед началом гонки-критериум будет дан старт детской велогонке по улице Артема на дистанцию 100 м. После окончания первого дня соревнований 17 апреля в 15:00 состоится пресс-конференция с участием призеров и почетных гостей велогонки. 18 апреля пройдет основное событие велосипедного уик-энда - классическая групповая гонка Grand-Prix of Donetsk (дистанция – 168,5 км) категории UCI 1.2. За городом гонка проследует через Угледар, Павловку, Никольское, Новотроицкое, Докучаевск, Еленовку и Долю. После многокилометровой дистанции участники «Гран-при Донецка» проедут четыре финишных круга в центре Донецка по маршруту: Драмтеатр - бул. Пушкина – ул. Университетская – переулок Орешкова - ул. Щорса – ул. Университетская – бул. Пушкина - Драмтеатр. Презентация команд Grand-Prix of Donetsk состоится в 9:30 за Драмтеатром. Старт гонки – 10:30, финиш – 14:45. Организационный комитет по подготовке соревнований возглавляет заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Елена Петряева. Непосредственную организацию и проведение велогонок осуществляют управление по вопросам физической культуры и спорту Донецкой облгосадминистрации, спортивный клуб «ИСД» и федерации велосипедного спорта Украины при участии комитета по вопросам физической культуры и спорта Донецкого городского совета. В соревнованиях участвуют более 100 велогонщиков из 7 стран: Аргентины, Беларуси, Молдовы, Польши, России, Франции, Украины. В составе команд – чемпионы своих стран и обладатели других значимых мировых и европейских титулов: Дэнис Флао (Франция), Александр Усов (Беларусь), Виталий Попков (Украина), В качестве гостей на велогонке будут присутствовать такие легендарные личности в истории мирового и украинского велоспорта как неоднократный победитель этапов Тур де Франс, Джиро д`Италия, Вуэльта Джамолидин Абдужапаров (Узбекистан), призер этапов Тур де Франс Петр Угрюмов (Россия), чемпионы мира Василий Жданов (Украина) и Виктор Климов (Украина), победитель велогонки мира Александр Аверин (Азербайджан), 3-кратный победитель велогонки мира Николай Колумбет (Украина), чемпионка мира Тамара Полякова (Украина), чемпионы мира на треке Александр Феденко и Александр Симоненко. Прямой репортаж с места событий будет вести известный комментатор телеканала «Евроспорт-Россия» Сергей Курдюков. Главный судья соревнований – Милан Дворжик (Словакия) – международный комиссар UCI. В прошлом году комиссары UCI дали высокую оценку уровню проведения «Гран-при Донецка» и у организаторов есть все основания считать, что предстоящие соревнования станут еще одним заметным шагом на пути интеграции Украины в число велосипедных держав.