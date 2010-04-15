Венгер признал поражение «Арсенала» в чемпионате Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что его команде стоит забыть о победе в чемпионате Англии, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на BBC News. Венгер сделал это заявление после поражения своей команды от «Тоттенхэма» (1:2) в матче 34-го тура премьер-лиги, состоявшемся 14 апреля. Венгер считает, что игра с «Тоттенхэмом» показала, что его команда пока не готова побеждать в чемпионате Англии. По словам тренера, клуб, который рассчитывает занять первое место, должен выигрывать ключевые матчи, каким и была встреча с «Тоттенхэмом». Французский наставник добавил, что теперь «Арсенал» должен сделать все, чтобы занять как можно более высокое место в турнирной таблице. За четыре тура до конца чемпионата лондонцы идут третьими, на два очка отставая от «Манчестер Юнайтед» и на шесть - от лидера турнира «Челси». Говоря о причинах поражения от «Тоттенхэма», Венгер отметил, что «Арсеналу» помешали многочисленные травмы. В матче с «Тоттенхэмом» на поле не вышли, в частности, Андрей Аршавин, Сеск Фабрегас и Вильям Галлас.