Футбол. Болельщик умер в очереди за билетами на ЧМ

Южноафриканский пенсионер скончался в четверг в очереди за билетами на чемпионат мира по футболу, которые начали продаваться за наличные деньги в четверг, сообщает Reuters. Всего таким образом будет распространено 500 тысяч билетов. По сообщению полиции, у 64-летнего мужчины случился сердечный приступ, пока он ждал в центре Кейптауна в очереди, в которой занимал 565-е место. Очередь в Кейптауне, как и в остальных городах ЮАР, выстроилась еще в среду днем. Тысячи восторженных фанатов терпеливо ожидали, некоторые играли на вувузелах - национальных музыкальных инструментах. Около 120 тысяч билетов доступны для южноафриканцев по цене 20 долларов, самой низкой на чемпионатах мира за долгие годы, уточняет «РИА«Новости».