Адвокаты представили компромат на «Рому», «Палермо» и другие клубы

В Италии продолжает разгораться новый скандал, связанный с записями телефонных разговоров между руководителями клубов и главой судейского корпуса Паоло Бергамо. В 2006 году по этому делу были наказаны «Ювентус», «Милан», «Фиорентина», «Лацио» и «Реджина». Однако как свидетельствуют представленные на суде новые улики, число вовлечённых в скандал клубов может возрасти. Во вторник адвокаты бывшего генерального менеджера «Ювентуса» Лучано Моджи представили суду 75 расшифровок телефонных разговоров, из которых следует, что более половины участников чемпионата Италии 2004/05 нарушало спортивный кодекс, обсуждая с главой судейского комитета назначения арбитров. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Tuttosport, 43 из 75 записей относятся к «Интеру». Ещё в девяти фигурирует «Милан». Кроме того представлены улики против «Ромы», «Палермо», «Удинезе», «Кальяри» и «Болоньи». Слушания по делу в суде Неаполя продолжатся 20 апреля.