«Продрайв» не будет подавать заявку на участие в сезоне-2011

Владелец компании «Продрайв» Дэвид Ричардс заявил, что не намерен претендовать на получение места в «Формуле-1» в сезоне-2011. «На настоящее время наш приоритет – возвращение в WRC в 2011 году, разработка и развитие абсолютно новой машины отнимает значительную долю ресурсов команды. Принять вызов, создать абсолютно новую конюшню «Формулы-1», найти необходимые средства, чтобы развивать болид с чистого листа – подобную задачу не стоит недооценивать. Как я и ожидал, новички этого сезона столкнулись с массой финансовых и технических проблем и пока не могут быть конкурентоспособны. Я уважаю их усилия, но не думаю, что такая стратегия подходит для «Продрайва». Я всегда говорил, что момент появления нашей команды в «Формуле-1» будет выбран согласно двум критериям: ожидаемой конкурентоспособности и финансовой эффективности. Не думаю, что сейчас мы сможем соответствовать этим критериям», – цитирует Ричардса Reuters. sports.ru