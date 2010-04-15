Формула-1. Renault просит прощения у Петрова

Технический директор заводской команды «Формулы-1» Renault Джеймс Эллисон извинился перед Виталием Петровым за недочеты при подготовке его болида к гонкам, а также выразил уверенность в том, что в скором времени первый россиянин в «Королевских гонках» начнет приносить очки французской конюшне. В ближайшее воскресенье в Шанхае пройдет четвертый этап чемпионата - Гран-при Китая, где Виталий Петров намерен наконец-то прервать серию неудач и по крайней мере доехать до финиша гонки. Помочь ему должно хорошее знание трассы, на которой наш соотечественник не раз выступал в низших классах. «Виталию просто пока не везет, - приводит слова Эллисона NEWSru.com со ссылкой на «Новые Известия». - Причем дважды его подвели мы своими недочетами при подготовке автомобиля, за что просим прощения. Но по скорости Петров с каждой новой гонкой приближается к Кубице, и это то, чего мы от него ждем. Уже сейчас видно, что Виталий - спортсмен с потрясающей психологической готовностью. Особенно это заметно в квалификации, где он отлично справляется с давлением. Уверен, что Петров очень скоро превратится в надежного поставщика очков для Renault». Напомним, что в первых трех гонках чемпионата мира - 2010, прошедших в Бахрейне, Мельбурне и Куала-Лумпуре, Петров ни разу не добирался до финиша, тогда как его партнер по команде поляк Роберт Кубица заработал уже 30 очков. Он всего на 9 баллов отстает от лидера чемпионата - Фелипе Массы из Ferrari. В Кубке конструкторов "Рено" идет на пятом месте, отставая от «Мерседеса» на 14 очков. Сам Виталий надеется, что сумеет попасть в десятку сильнейших уже в ближайшее воскресенье, на Гран-при Китая. «Трассу в Шанхае я отлично знаю, ездил на ней, когда выступал в серии GP2, – приводит слова Петрова официальный сайт «Формулы-1». – Она довольно сложная, изобилует различными по конфигурации поворотами, так что подобрать правильную настройку машины на ней непросто. Но я надеюсь наконец-то пройти в Шанхае свой первый полноценный Гран-при. Завершить дистанцию – для меня приоритет номер один. Но в душе, конечно, хочу побороться за очки». В Шанхае Renault выставит усовершенствованный болид, и руководство команды не без оснований надеется на прогресс в результатах.