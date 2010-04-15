Буэми не чувствует давления со стороны Альгерсуари

Пилот «Торо Россо» Себастьян Буэми заявил, что не чувствует, что успешное выступление Хайме Альгерсуари на Гран-при Малайзии угрожает его положению в команде. «Последняя гонка была для меня сложной. На первом круге я столкнулся с Кобаяси, сломал переднее антикрыло, пришлось менять его. После этого я показал третье лучшее время в гонке, так что сложно сравнивать мой результат с результатом Хайме. Он, разумеется, провел отличную гонку, финишировал в очках. Но, если посмотреть на квалификацию и в целом весь уик-энд, можно сказать, что я провел его очень неплохо. Надеюсь, на этот раз также оставлю положительное впечатление и не столкнусь с проблемами», – цитирует Буэми Autosport. sports.ru