Биатлон. Фак должен принять решение по вопросу гражданства до конца апреля

Призер Олимпийских игр Яков Фак до конца апреля решит, будет ли выступать за сборную Словении. «Я сомневаюсь, что хорваты смогут убедить его остаться. Если это случится, мы больше не позволим тренироваться с нами», – приводит слова главного тренера сборной Словении Уроша Велепеча Croatian Times. Хорватская федерация не смогла предложить условия биатлонисту для тренировок, поэтому Фак на протяжении многих лет тренируется со сборной Словении. После бронзы Ванкувера президент Олимпийского комитета Хорватии пообещал Факу ежегодную зарплату в 41 тысячу евро, но условия для подготовки пока не созданы. sports.ru