Руни и Фабрегас номинированы на премию «Лучший игрок года»

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала имена игроков, которые номинированы на две престижных премии – «Лучший игрок года» и «Лучший молодой игрой года». Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и полузащитник «Арсенала» Франсеск Фабрегас номинированы на обе премии. Номинантами премии «Лучший игрок года» также стали нападающий «Манчестер Сити» Карлос Тевес и форвард «Челси» Дидье Дрогба. Полузащитник «Астон Виллы» Джеймс Милнер и голкипер «Бирмингема» Джо Харт стали номинантами на звание «Лучший молодой игрок года», сообщает официальный сайт PFA. sports.ru