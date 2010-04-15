Банкиры угрожают завладеть «Бирмингемом»

Инвестиционный банк Seymour Pierce угрожает владельцу «Бирмингема» забрать у него клуб, если тот не погасит задолженность в 2,2 миллиона фунтов к 27 мая этого года. Месяц назад банк выиграл судебное дело у компании Carson Yeung’s Grandtop. Суд обязал владельца «Бирмингема» предпринимателя из Гонконга Карсона Юнга заплатить банку 2,2 миллиона фунтов в качестве платы за консультационные услуги, после оказания которых Юнг приобрел «Бирмингем». Юнг отказался это сделать и намерен подать апелляцию на судебное решение. «Seymour Pierce имеет право получить во владение долю в «Бирмингеме» и поступить с ней по своему усмотрению с целью возврата себе суммы долга, например, продать эту долю другому владельцу», – цитирует пресс-службу Seymour Pierce The Times.